Irak, İran'la gaz görüşmelerini hızlandırıyor

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-İbadi ülkesinin İran'dan doğal gaz ithalatını artırmayı amaçladığını bildirdi.

İbadi, "İran'dan Irak'a günlük olarak 20 milyon metreküp doğal gaz ithal ediliyor. Bu rakam Irak'ın ihtiyacını karşılamıyor." dedi.

"İran’dan doğal gaz ithalatını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” diyen İbadi, yakında Irak'tan bir heyetin gaz görüşmeleri için İran'a gideceğini söyledi.

Iraklı yetkili ayrıca, ülkesinin İran'a olan doğal gaz borcunu tamamen ödediğini aktardı.

Bakanlık sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada Irak ile İran arasında, günlük 50 ila 70 milyon metreküp arası gaz ithalatı yapılmasına dair görüşmelerin olduğunu kaydetmişti.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapılmıştı.