İran ile Irak arasında gaz anlaşması

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-İbadi ülkesinin İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı amaçladığını açıkladı.

Irak Haber Ajansı'na (INA) konuşan el-İbadi, “Bakanlık olarak İran’dan daha fazla gaz ithal etmek için İran'ın Bağdat Büyükelçisi ve İran Enerji Bakanlığı ile birçok kez görüştük ve şimdi kış için hazırlanıyoruz.” dedi.

Iraklı yetkili, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin Tahran ziyareti sırasında İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatını artırma konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Sudani, resmi temaslarda bulunmak üzere 29 Kasım’da Tahran'a gelmişti.

Bakanlık sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada Irak ile İran arasında, günlük 50 ila 70 milyon metreküp arası gaz ithalatı yapılmasına dair görüşmelerin olduğunu kaydetmişti.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapılmıştı.