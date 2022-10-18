İran: Rusya ile gaz görüşmeleri verimli geçti

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, bugün İslami Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Patrol Bakanlığının enerji çalışmalarına dair bilgi verdi.

Ovci, gaz ithalatı alanında Rusya'yla verimli görüşmeler yapıldığını belirterek, "Bu konuda vatandaşlara güzel haberler vermeyi umuyoruz." dedi.

Bakan Ovci, Türkmenistan'dan gaz ithalatına ilişkin, "13. hükümetin iktidara gelmesinin ardından Türkmenistan ile görüşmeler yapıldı ve 1,5 ila 2 milyon metreküp gazı swap anlaşması kapsamında ithal etmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Daha önce Ovci, İran'ın, yakın gelecekte Rusya ile yerel tüketici talebinin karşılanmasına yönelik doğalgaz ithalatını ve aynı miktarda doğalgazı komşu ülkelere sevk etmeyi öngören bir anlaşma imzalayacağını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticileri arasında yer alan İran ile Rusya, son aylarda enerji işbirliğini derinleştirdi. Geçtiğimiz Temmuz'da İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.