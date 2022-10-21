Hollanda'da sürat teknesiyle deniz taksisi çarpıştı

TRT Haber'e göre, Hollanda İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Terschelling Adası açıklarında sürat teknesiyle deniz taksisinin çarpıştığı duyuruldu.

Açıklamada, olayda deniz taksinin battığı ve bazı yolcuların yaralandığı aktarıldı.

Kamu yayıncısı NOS'un haberinde, Friesland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü'ne dayandırdığı bilgilere göre, 8 kişinin bulunduğu deniz taksisinden kurtarılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirirken biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi ise kayboldu.

Kazaya karışan sürat teknesi yoluna devam ederek beraberindeki 21 yolcu ve 7 mürettebatı bölgeye en yakın Harlingen Limanı'na ulaştırdı.

Teknenin kaptan ve mürettebatı ifade vermek üzere gözaltına alındı.

Hollanda Güvenlik Kurulunun (OVV) Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın araştırılması için Harlingen'e hareket edildiği kaydedildi.

Roya Fereyduni