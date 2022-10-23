AB Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada kararın, Ukrayna’nın talebi üzerine AB Dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM Ukrayna) ismiyle faaliyet gösterecek misyonun amacı, “Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak" şeklinde belirtildi.

106,7 milyon avro bütçe ayrıldı

Kasım ortasında faaliyete geçmesi ve ilk etapta iki yıl sürmesi planlanan AB Askeri Yardım Misyonu’nda, askeri becerilerin yanı sıra mayın temizleme, sağlık hizmetleri gibi alanlarda da eğitim sunulması öngörülüyor. AB üyesi ülkelerin topraklarında faaliyet göstereceği açıklanan misyonun finansmanı için AB tarafından 106,7 milyon avro bütçe ayrıldı.

Merkezi Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi EEAS binasında bulunacak misyon hakkında bilgi veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu yüksek düzeyli bir eğitim, sadece askerler için değil komutanlar için de. Bu misyon, savaştan önce zaten konuşuluyordu. Şimdi bunu yapmak mümkün. Üye ülkelerin tümünün kapasitelerini bir araya getirdiğimizde çok daha iyi bir şey sunulacağına eminim" diye konuştu.

Dışişleri bakanlarının toplantısında ayrıca Ukrayna'ya 500 milyon euro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde de anlaşmaya varıldı. Bu son yardımla AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3,1 milyar avroya ulaştı.