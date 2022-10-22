Finlandiya heyeti Türkiye'ye geliyor

İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lılerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensuplarının iadesi talebini tekrarlayacak.

Kaynak: TRT Haber