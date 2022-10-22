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22 Eki 2022 11:23

Finlandiya heyeti Türkiye'ye geliyor

Finlandiya heyeti Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, FETÖ ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lılerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensuplarının iadesi talebini tekrarlayacak. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1905404
https://tr.mehrnews.com/news/1905404/

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