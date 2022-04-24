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24 Nis 2022 10:52

Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı

Lübnan'da 60 sığınmacıyı taşıyan tekne battı

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 sığınmacıyı taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.

Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1901754
https://tr.mehrnews.com/news/1901754/

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