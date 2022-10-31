Paşinyan, Rusya'nın barış önerisini desteklediğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirecekleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Paşinyan, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum; Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletler arası ilişkiler kurulmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu temel ilkeler taslağında önerilen yaklaşımlar bizim için kabul edilebilir. Üçlü görüşmemiz sonucunda bugün imzalayabileceğimiz olası üçlü açıklamanın metninde bu belgeye (taslağa) atıf yapılması teklifini destekleyeceğinizi umuyorum" dedi.

Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliklerinin sorumluluk bölgesinden çıkmasının önem taşıdığını kaydeden Paşinyan, Ermeni-Azeri sınırının belirlenmesiyle ilgili süreçten önce sınırda istikrar ve güvenlik düzeyinin artırılmasına yönelik mekanizmalar kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bölgesel ulaşım güzergahlarını her an açmaya hazır olduklarını ve Ermenistan topraklarında bulunan güzergahların tamamen Erivan'ın kontrolü altında bulunması gerektiğini belirterek Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır İdaresi'nin bu anlaşmaların uygulanma sürecini denetlemesi gerektiğini söyledi.

Putin: Dağlık Karabağ'daki çatışma sonlandırılmalı

Rusya lideri Putin de, sürüncemede kalan Dağlık Karabağ çatışmasının sonlandırılması gerektiğini ve Paşinyan'ın bununla ilgili iradeye sahip olduğunu söyledi.

Putin, "Meslektaşlarımızın Ermenistan-Azerbaycan sınırında ve Karabağ etrafında yaşananlara yönelik yaklaşımlarını görüyoruz. Bugünkü zirvenin Dağlık Karabağ'da çözüm için atılacak adımları bulma imkanı sunacağını umuyorum. Sizin bu konuda siyasi iradeye sahip olduğunuzu biliyoruz ve bunu tamamen destekliyoruz. İleri gitmemize izin verecek temel unsurları şimdi sizinle, ardından üçlü formatta bulmalıyız" dedi.

Karabağ'daki çatışmaya çözüm bulmaya yönelik çabaların henüz yetersiz olduğunun altını çizen Rusya lideri, "Bu çatışma, halihazırda on yıllardır sürüyor, bu nedenle her şeye rağmen onu sonlandırmalıyız" diye ekledi.

Kaynak: Sputnik