  1. Azerbaycan
31 Eki 2022 12:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya'ya gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya'ya gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve heyetinde yer alan yardımcısı Mger Grigoryan, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve diğer yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi kentine geldi.

Üçlü görüşme gerçekleştirecek olan liderin ayrıca Putin ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Liderlerin, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşması, devlet sınırını belirleme ve haritaların çizilmesi konuları başta olmak üzere güncel konuları ele alması planlanıyor.

News Code 1905581

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