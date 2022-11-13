  1. Azerbaycan
13 Kas 2022 09:32

Aliyev ve Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı

Aliyev ve Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında, Macron, Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Macron ve Aliyev’in, Prag'daki zirvenin izinde yakın koordinasyonu sürdürmek istediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin sivil misyonunun Azerbaycan sınırındaki istikrar sağlayıcı etkisini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransa'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecini desteklemeye ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Macron'un, Tunus'un Cerbe Adası'nda 19 Kasım’da düzenlenecek "18. Uluslararası Frankofon Zirvesi" marjında Paşinyan ile görüşeceği de belirtildi.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1905819

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