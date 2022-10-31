Ermenistan Başbakanı Paşinyan yarın Tahran'a gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik edecek.
Paşinyan ve beaberindeki heyet Tahran’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.
Reisi-Paşinyan görüşmesinin ardından Tahran'da iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son günlerde Erivan'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüşmüştü.
Emir Abdullahiyan 21 Ekim'de İran'ın Ermenistan'ın Sivnik eyaletine bağlı Kapan kentindeki bağkonsolosluğunun açılış törenine katılmıştı.
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