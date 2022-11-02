İran- Ermenistan ilişkileri her alanda güçlenecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi ziyaret kapsamında dün kalabalık bir heyetle Tahran'a geldi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Karabağ ve bölgedeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Reisi,Paşinyan ile yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, burada yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran ziyaretini iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Bu sene İran ve Ermenistan arasındaki ticaret hacminin yüzde 42 oranında arttığını belirten Reisi, "Ermenistan ile ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Paşinyan ise ikili görüşmede Soçi'de düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan Üçlü Zirvesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Reisi'ne bilgi verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Ermenistan Başbakanı, "İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır" diye konuştu.

Tahran'da Reisi ve Paşinyan'ın huzurunda iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı kapsamında İran ve Ermenistan arasındaki doğalgaz ve elektrik takas anlaşmasının 2030 yılına kadar uzatılacağı öğrenildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanya: İran, Ermenistan'ın en önemli ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda güçlenecek.

Mehr Haber Ajansı bu toplantı sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, ile bir röportaj gerçekleştirdi.

İran- Ermenistan ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Hunanyan,"Bu münasebetler sadece hükümetlerle sınırlı değil, iki ülke halkları arasında da derin bir bağ vardır." ifadesini kullandı.

Hunanyan, İran ve Ermenistan arasında herhangi bir konuda görüş ayrılığı olmadığına dikkat çekerek, "İran, Ermenistan'ın en önemli ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda güçlenecek." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini de değerlendiren Hunanyan, "Daha önce de sözlediğimiz gibi Ermenistan Güney Kafkasya bölgesinde barışı yeniden tesis etmek istiyor. Bu nedenle Azerbaycan ile müzakere masasına oturduk. Ama Azerbaycan tarafı maksimum taleplerde bulundu. Bence tüm sorunların müzakere masasında çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.