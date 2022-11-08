Ermenistan Maliye Bakanı İran'da

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, çalışma ziyareti kapsamında Tahran'a gelen Ermenistan Maliye Bakanı Tigran Khachatryan ile görüştü.

Görüşmede İran Ticaret-Sanayi Bölgeleri Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki de hazır bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan resmi bir ziyaret için 1 Kasım'da İran'daydı. Paşinyan Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından İran ile Ermenistan iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Paşinyan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son aylarda yüzde 43 arttığına dikkat çekerek, hedef olarak 3 milyar doları hedeflediklerini söyledi.

Resmi verilere göre, Ermenistan'ın üçüncü büyük ticaret ortağı İran'la ticaret hacmi bu yılın ilk 8 ayında 427,4 milyon dolara ulaştı.