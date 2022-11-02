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2 Kas 2022 11:33

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Ege adaları gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" konulu panelde açıklamalarda bulundu.

Ege'deki gerilimle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu." dedi. Çavuşoğlu, bu yanıtlar ile Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bizi kıyılarımıza hapseden oldubittiyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın hava sahası iddiaları ayrı bir garabet." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar" dedi.

Öte yandan panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi karşılarına almak ne demek iyi biliyorlar" diye konuştu.

Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin ise Çavuşoğlu, "Bunlar Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil. ABD'nin terazisi, kantarı bozuldu. Bunların Yunanistan'ı çözümden uzaklaştırdığını da söyledik" dedi.

News Code 1905628

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