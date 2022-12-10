Rusya'dan "Güney Kafkasya ile ilgili 6'lı platform" açıklaması

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre Gonçar, "Şu anda ikinci toplantının yapılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Toplantının önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini umuyoruz. Gürcistan dahil tüm katılımcılara davetiye gönderilecek." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışı sağlamak için 6’lı iş birliği platformunu önermişti.

Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformunun 3 + 3 (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) formatındaki ilk toplantısı 10 Aralık 2021'de Moskova’da, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılmıştı.

Platformun asıl hedefi Güney Kafkasya’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi olacak. Ticaret yollarının geçtiği bölgede, ticari ilişkilerin de gelişmesi hedefleniyor.