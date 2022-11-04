İran'dan Biden'a yanıt: İkiyüzlülüğü bırakın

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından ABD Bakanı Joe Biden'ın müdaheleci açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, "İran'da son zamanlarda yaşanan olaylardaki şiddeti ve terörü teşvik eden Beyaz Saray, aynı anda nükleer anlaşma için çalışıyor"dedi.

Emir Abdullahiyan Bıden'a hitaben "İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden İran hakkında, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek." demişti.

Joe Biden'ın sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Reisi ise, "İran, 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu ve yeniden ABD'nin esaretine düşmek istemiyor. Biz asla sağmal inek olmayacağız. İran milleti birçok kez tavrını gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.