Paşinyan'ın ziyareti Ermenistan'la ilişkilerde 'dönüm noktası' olacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bügün Tahran'da rmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Karabağ ve bölgedeki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Paşinyan ile yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran ziyareti hakkında , “Sayın Paşinyan’ın İran ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

Reisi, “Komşuluk politikası İran hükümetinin en çok önem verdiği politikalardan biridir. Ermenistan Başbakanı ile birkaç toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, özellikle bugünkü görüşmemizde, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldık” ifadesini kullandı.

Bu sene İran ve Ermenistan arasındaki ticaret hacminin yüzde 42 oranında arttığını belirten Reisi, "Ermenistan ile ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Güney Kafkasya bölgesinin İran tarihinin ve kültürünün bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bu bölgenin güvenliğinin İran için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Ermenistan Başbakanı ile bugün yaptığımız görüşmede bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini, her türlü dış müdahalenin bölgede sorun yaratacağını vurguladık. Kafkasya bölgesinin kapasiteleri bu bölgede istikrarlı güvenlik ve barışı garanti edebilir."

İbrahim Reisi, Erivan ve Tahran arasındaki ilişkilerin artması için iki taraf arasında sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesini temenni etti.

Paşinyan ise bugünkü ikili görüşmede Soçi'de düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan Üçlü Zirvesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Reisi'ne bilgi verdiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı, "İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır" diye konuştu.