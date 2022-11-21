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21 Kas 2022 16:54

İran'ın gizemli silahları olası bir savaş sırasında devreye girecek

İran'ın gizemli silahları olası bir savaş sırasında devreye girecek

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, askeri alanda kimsenin bilmediği teknolojilere sahip olduklarını belirterek, "İran'ın gizemli silahları olası bir savaş sırasında devreye girecek." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada askeri alanda kimsenin bilmediği teknolojilere sahip olduklarını belirterek, "Askeri alanda kimsenin bilmediği teknolojiye sahibiz ve Amerikalılar onları kullandığımızda fark edecek." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade de geçenlerde yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları tarafından geliştirilen hipersonik balistik füzenin yakında tanıtılacağını bildirmişti.

News Code 1905980

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