Suriye, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını kınadı

Arap medyasına göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve en az 6 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili olarak, "Suriye olarak nerede olursa olsun her türlü terörü kınıyoruz." dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da patlama meydana geldi. Bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 81 kişinin yaralandığını duyurdu.