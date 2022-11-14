Ermenistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mesajda, "İstanbul'da meydana gelen ölümcül patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Türkiye-Ermenistan arasında devam eden normalleşme süreci ile birlikte iki taraftan da temsilciler ve bakanlar, can kayıplarının yaşandığı bu tür olaylarda taziye mesajları yayınlıyor.

Türkiye'nin Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, geçtiğimiz aylarda Ermenistan'da alışveriş merkezinde yaşanan patlama nedeniyle taziye mesajı yayınlarken, Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan Gaziantep'te can kayıplarına yol açan trafik kazası, Dışişleri Bakanı Mirzoyan da Bartın'daki maden faciası için taziye mesajı yayınlamıştı.

Kaynak: Agos