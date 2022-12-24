Macron ile Aliyev Laçın koridoru'nu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'i telefonla arayarak "Güney Kafkasya'da yeniden tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirdi" ve "Laçın koridoru boyunca serbest dolaşıma izin verilmesi" çağrısında bulundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron görüşmede ayrıca Dağlık Karabağ'da "insani yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının etkilenen nüfusa engelsiz erişiminin garanti altına alınmasının aciliyetini" vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın bölgedeki madenlerin yasadışı kullanımına ilişkin kaygıları konusunda iki cumhurbaşkanı yürürlükteki standartlara saygı gösterilmesinin önemli olduğunu belirttiler" denildi. Elysee ayrıca tarafların "ilgili aktörlerle birlikte bölgede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması için müzakereleri sürdürme" konusunda da mutabık kaldıklarını belirterek, "gelecek haftalarda tekrar görüşüleceğini" kaydetti.

Kaynak: Euronews Türkçe