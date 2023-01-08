Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek. Fransa makamları şu ana kadar bir tarih ve plan açıklamadı. Aralık ayı ortasında iki ülke dışişleri bakanları bir araya geldi.

Bakanların iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Macron’un Çin’a yapacağı ziyareti de görüştükleri değerlendiriliyor. ABD ile siyasi ve ticari anlaşmazlıklar yaşayan Macron’un “stratejik özerklik” vurguları yaptığı bir dönemde Pekin’i ziyaret etmeye hazırlanması Washington’a mesaj olacağı belirtiliyor

Hong Kong’taki köklü South China Morning Post haber sitesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini yazdı. Kinling Lo imzalı haber 20 Aralık 2022’de yayınlandı. Fransa henüz Macron’un Pekin seyahatinin ne zaman yapılacağını açıklamadı. Macron’da geçen yıl Çin’e gitmeyi planladığını söylemişti.

Kaynak: Aydınlık