AB gözlemcileri Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki görevlerini tamamladı

AB gözlemcileri Ermenistan'daki görevlerini tamamladı. Ermenistan, Azerbaycan, Avrupa Konseyi ve Fransa liderlerinin anlaşması üzerine, Avrupa Birliği, sahadaki durumu izlemek, analiz etmek ve raporlamak için 20 Ekim'de Azerbaycan ile sınırın Ermenistan tarafı boyunca gözlemciler yerleştirmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikiları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , "40 Avrupalı ​​uzmanın görevlendirilmesi etkili oldu ve değişken bir durumda güven oluşturmaya katkıda bulundu. Bugün, nihai hedefi bölgede sürdürülebilir barışa katkıda bulunmak olan Ermenistan'da daha uzun vadeli olası bir AB misyonuna zemin hazırlayacak bir geçiş ekibiyle Güney Kafkasya'da AB angajmanının yeni bir aşamasına başlıyoruz." diye konuştu.

Geçiş planlama destek ekibinin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki AB destekli çözüm sürecinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i desteklemesi bekleniyor.

Kayank: Ermeni Haber