Çin'den Laçin Koridoru açıklaması

in'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Laçın koridoru ile ilgili "Laçin Koridoru konusundaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya, Çin'in memnuniyetle karşıladığı bu yönde çok çalışma yaptı. Umuyoruz ki Rusya ve diğer ilgili tarafların arabuluculuğu ile Ermenistan ile Azerbaycan arasında Laçin Koridoru konusunda yaşanan anlaşmazlık bir an önce çözüme kavuşacaktır. Ermenistan ve Azerbaycan komşudur ve ortak güvenlik ve işbirliğinin sağlanması onların çıkarlarına uygundur." ifadelerini kullandı.

Çin'in, Ermenistan ve Azerbaycan'ı aralarındaki anlaşmazlıkları, ilişkileri düzenleyen uluslararası hukuka dayalı olarak Rusya ve diğer tarafların arabuluculuğu yoluyla çözmeye teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Armen Press