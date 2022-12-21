  1. Azerbaycan
21 Ara 2022 11:33

Çin'den Laçin Koridoru açıklaması

Çin'den Laçin Koridoru açıklaması

Çin'in BM'deki temsilcisi BM Güvenlik Konseyi'nin Laçin Koridorundaki durumla ilgili tartışmasında Çin'in, Laçin Koridoru'ndaki durumun bir an önce çözülmesini umduğunu dile getirdi.

in'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Laçın koridoru ile ilgili "Laçin Koridoru konusundaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya, Çin'in memnuniyetle karşıladığı bu yönde çok çalışma yaptı. Umuyoruz ki Rusya ve diğer ilgili tarafların arabuluculuğu ile Ermenistan ile Azerbaycan arasında Laçin Koridoru konusunda yaşanan anlaşmazlık bir an önce çözüme kavuşacaktır. Ermenistan ve Azerbaycan komşudur ve ortak güvenlik ve işbirliğinin sağlanması onların çıkarlarına uygundur." ifadelerini kullandı. 

Çin'in, Ermenistan ve Azerbaycan'ı aralarındaki anlaşmazlıkları, ilişkileri düzenleyen uluslararası hukuka dayalı olarak Rusya ve diğer tarafların arabuluculuğu yoluyla çözmeye teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Armen Press

News Code 1906577

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