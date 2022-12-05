Macron: Rusya'ya güvenlik garantisi verelim

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ziyareti sırasında TF1'e verdiği röportajda, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisini hazırlaması gerektiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre Macron, "Başkan Putin'in her zaman söylediği gibi, NATO'nun kapılarına kadar gelmesi ve Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu olduğu anlamına geliyor" dedi. Fransız lider, "Bu konu barışın bir parçası olacak, Rusya'ya nasıl garantiler vereceğimizi planlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Biden, Putin ile ancak Rus ordusunun savaşı sona erdirmesi halinde konuşacağını söylemesine rağmen, Rusya ve ABD bu hafta prensipte müzakerelere açık olduklarını bildirdi. Ancak Macron'un sözleri, Moskova'nın güvenlik garantilerine olan ihtiyacına olumlu yaklaşıldığını gösteriyor. Son dönemde başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden, savaştan ABD'nin avantaj sağladığına yönelik eleştiriler yükseliyordu.

Kaynak: Yeni Şafak