Emir Abdullahiyan Türkiye'ye gitti

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti çerçevesinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Görüşmede tarafların ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Moskova'ya yapacağı ziyaretin tarafların mutabakatı ile ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında 17 Ocak'ta Moskova'da yapılması planlanan görüşme tarafların mutabakatı ile ertelendi."

Bakanlık 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceğini duyurmuştu.