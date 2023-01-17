Emir Abdullahiyan, Ankara'da Çavuşoğlu ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin detayları açıklanmadı.

Bakan Emir Abdullahiyan Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.

İkili ilişkileri görüşmek üzere bugün Türkiye'ye ziyarette bulunan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara ziyaretinden amacını basın mensuplarına açıkladı.

Emir Abdullahiyan, "Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün hem Moskova'da hem de Ankara'da olmam gerekiyordu. Ancak Moskova ziyaretinin ertelenmesine ve bugün Ankara ziyaretinin gerçekleştirilmesine karar verildi" dedi.

Ankara ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin ele alınacağını anlatan Emir Abdullahiyan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayıın Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'yi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmiştir. Bugünkü ziyaret sırasında Cumhurbaşaknı Reisi'nin bu ziyaretinin ilk koordinasyonu en üst düzeyde yapılacak. İki gün önce Suriye'de Sayın Beşar Esad ve Lübnan'da bu ülkenin üst düzey yetkilileri ile bölgedeki durumu görüştük. Bu konular bu ziyaretin de gündeminde olacak" ifadelerinde bulundu.