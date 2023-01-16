Emir Abdullahiyan yarın Türkiye'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türyiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada önümüzeki Salı günü Emir Abdullahiyan ile görüşeceğini bildirmişti.

Çavuşoğlu ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalini söylemişti.

Sputnik'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da dayandırdığı haberde de İran ve Rusya dışişleri bakanlarının 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceği açıklanmıştı.