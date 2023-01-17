Emir Abdullahiyan Ankara ziyaretinin amacını açıkladı

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere bugün Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara ziyaretinden amacını basın mensuplarına açıkladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün hem Moskova'da hem de Ankara'da olmam gerekiyordu. Ancak Moskova ziyaretinin ertelenmesine ve bugün Ankara ziyaretinin gerçekleştirilmesine karar verildi" dedi.

Ankara ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin ele alınacağını anlatan Emir Abdullahiyan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayıın Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'yi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmiştir. Bugünkü ziyaret sırasında Cumhurbaşaknı Reisi'nin bu ziyaretinin ilk koordinasyonu en üst düzeyde yapılacak. Ayrıca hem Şam'da hem de Batı Asya'da yaşanan gelişmeler nedeniyle iki gün önce Suriye'de Sayın Beşar Esad ve Lübnan'da bu ülkenin üst düzey yetkilileri ile görüştük. Bu konular bu ziyaretin de gündeminde olacak" ifadelerinde bulundu.

Güney Kafkasya'daki gelişmelere ve bölgenin güvenliğine bağlı çeşitli bölgesel konulardaki istişarelere atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, "Sayın Raisi hükümetinin komşuluk politikasına ve Asya'ya bakışı çerçevesinde bu alandaki gelişmeler oldukça önemli bir gerekliliktir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti çerçevesinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Görüşmede tarafların ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.