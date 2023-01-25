  1. Spor
25 Oca 2023 14:10

İran'dan Batı'nın spor ambargosuna eleştiri

İran'dan Batı'nın spor ambargosuna eleştiri

İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyyid Hamid Seccadi, kendisine ve yönelik yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tavrını eleştirdi.

İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyyid Hamid Seccadi, bugün yaptığı açıklamada kendisine yönelik yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tepki göstererek, “Avrupa’dan her zaman sporun siyasetten bağımsız olduğuna dair güzel sözler duyuyoruz, ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rus spor takımlarının (Batı tarafından) boykot edildiğini gördük.” dedi.

Bakan Seccadi ayrıca, Batı'nın zalimane yaptırımları nedeniyle İran Futbol Federasyonu’na ait milyonlarca doların dondurulduğunu kaydetti.

İran’a karşı uyguladığı yaptırımlara bir yenisini ekleyen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, içinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyyid Hamid Seccadi’nin de bulunduğu 18 kişiye ve 19 kuruma daha yaptırım kararı almıştı.

News Code 1907291

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