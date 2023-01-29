Rusya: Ukrayna hastaneyi vurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novoaydar’da bulunan bölge hastanesinin binasına ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak kasıtlı bir saldırı düzenledi” denildi.

Saldırıda 14 can kaybı

Bakanlık, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını belirterek, “Novoaydar'ın sağlık tesisi, sivil ve askeri profesyonellerin aylardır yerel halka ve askerlere tıbbi yardım sağladığı bir yerdi. Parçalanma özellikli savaş başlıklarına sahip roketlerin binayı hedef alması sonucu 14 kişi öldü, 24 hasta ve hastane sağlık çalışanı yaralandı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bakanlık, söz konusu saldırının bir ‘savaş suçu’ olduğunu ifade ederek, “Faal durumda olduğu bilinen sivil sağlık tesisine yönelik kasıtlı füze saldırısı, şüphesiz Kiev rejiminin iğrenç bir savaş suçudur. Bu suçun planlanması ve uygulanmasında tüm suç ortakları bulunup adalet önüne çıkarılacaktır” dedi.

Kaynak: DHA