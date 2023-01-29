  1. Spor
29 Oca 2023 11:32

Kasımpaşa, İranlı Ali Gholizadeh'i transfer etti

Kasımpaşa, İranlı Ali Gholizadeh'i transfer etti

Süper Lig ekipleriden Kasımpaşa İran Milil Futbol Takımı'nın sağ kanadı Ali Gholizadeh'i transfer etmek için anlaşma sağladı. Oyuncu İstanbul'a geliyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosuna sağ kanat oyuncusu transfer etti. MAvi-Beyazlı ekip İran Milli Takım forması giyen Ali Gholizadeh ile anlaşma sağladı.

Anlaşma sağlandı

Kasımpaşa, İran Milli Takımı'nın sağ kanadı Ali Gholizadeh ile prensipte anlaştı. Oyuncunun İstanbul ekibinin formasını kısa süre içinde giymesi bekleniliyor.

2 gole katkı sağladı

26 yaşındaki hücum oyuncusu kulübü RSC Charleroi'de bu sezon 21 maçta forma giydi ve 1 gol ile 1 asist yaptı.

Kaynak: Ajansspor

News Code 1907357

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