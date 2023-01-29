Kasımpaşa, İranlı Ali Gholizadeh'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosuna sağ kanat oyuncusu transfer etti. MAvi-Beyazlı ekip İran Milli Takım forması giyen Ali Gholizadeh ile anlaşma sağladı.

Anlaşma sağlandı

Kasımpaşa, İran Milli Takımı'nın sağ kanadı Ali Gholizadeh ile prensipte anlaştı. Oyuncunun İstanbul ekibinin formasını kısa süre içinde giymesi bekleniliyor.

2 gole katkı sağladı

26 yaşındaki hücum oyuncusu kulübü RSC Charleroi'de bu sezon 21 maçta forma giydi ve 1 gol ile 1 asist yaptı.

Kaynak: Ajansspor