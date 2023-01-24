İran'dan Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) bazı İranlı yetkililere ve kurumlara karşı tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını şiddetle kınayarak, "Bu karar Avrupa Birliği ve İngiliz rejiminin İran'daki gerçekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün Avrupa'da kafa karılıklığı yarattığını gösteriyor." dedi.

Kenani, "İnsan haklarını ihlal edenlere karşılıklı yaptırımlar uygulanacak ve yakında ilan edilecektir." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.