Ayetullah Hamanei, Tebriz halkına hitap etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 45. yıldönümü nedeniyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Tebriz halkıyla bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei'nin bu görüşmede yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu yıl 11 Şubat'ta göstermiş olduğu değerli hareketlerinden dolayı İran halkının önünde buyun eğmeyi gerekli görüyorum. İran halkı İslam Devrimi Zaferi'nin 44. yıl dönümünde tam anlamıyla bir destan yazdı.

-İran milletinin yoğun katılımıyla düşmanların bütün propagandaları başarısız oldu. İnsanlar bugün de geldi ve vatandaşların varlığı birçok gerçeği ortaya çıkardı ve bu çok değerlidir.

-İran milleti bu yıl 11 Şubat'ta İslam Devrimi ve İslam Cumhuriyetine desteğini tüm dünyaya gösterdi. Bu arada İran milletinin sesi muhaliflerin sesine galip geldi.

-18 Şubat 1978 İran tarihinde belirleyici bir andı. Tebriz halkı Şah rejimine karşı ulusal bir hareket sergiledi.