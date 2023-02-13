Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ayetullah Hamanei ile görüşmesi Çin ziyareti arifesinde gerçekleşti.

Reisi bu görüşmede Çin'de yapılacak görüşmeler ve toplantılar hakkında Ayetullah Hamanei'ye bir rapor sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyareti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 3 günlük resmi ziyaret için bugün (13 Şubat) Çin'e gidecek.

Reisi'nin Pekin ziyareti Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasına imza atılacak.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadati, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Reza Farzin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni eşlik ediyor.