Ayetullah Hamanei Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Uzmanlar Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede yaptığı konuşmada, demokrasinin uzmanlar meclisinde kelimenin gerçek anlamıyla gerçekleştiğini söyledi.

Ayetulah Hamanei, şüpheler karşısında üzülmeme gerektiğini vurgulayarak, "Şüpheyle yüzleşmeye tamamen hazırlıklı olmalıyız. Şüpheler bile yaptırımlar gibidir, bu yaptırımlar olmasaydı emin olabilirsiniz ki bu endüstriyel ve teknik gelişmelerimiz de olmazdı... Parça satmadılar. bilim, teknoloji satmadılar, kendimiz harekete geçmek zorunda kaldık" dedi.

İran'la olan bazı düşmanlıkların siyasi düşmanlık olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, Filistin meselesii örnek olarak gösterek, İran'ın bu mesele karşısında bir tutumu olduğunu ve diğer güçlerin ise başka bir tutumu olduğunu ifade etti.