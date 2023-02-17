AFAD: Can kaybı 38 bini geçti

Türk medyasına göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.

AFAD depremlerde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.