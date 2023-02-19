AFAD: Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi

TRT Haber'e göre, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İllerin büyük bölümünde arama kurtarma tamamlandı. Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

40 bin 689 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş durumdayız. 40’a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle ve dikkatle devam ediyor.

"250 bin çadır kurulmuş durumda"

İyileştirme adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın envanterlerini katarsak 250 bin çadırımız kurulmuş durumda. 68 bin konteyner için altyapı çalışması tamamlandı. 318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz.

Bir taraftan da hasar tepit çalışmalarımız devam ediyor. 830 binin üzerinde hasar tespit çalışması tamamlanmış durumda.

e-Devlet'ten 445 bin başvuru yapıldı

Konutları hasar görmüş olan vatandaşlarımızın kira ve taşınma yardımları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 445 bin başvuru yapıldı. Başvuruyu vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabiliyor.