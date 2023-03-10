Emir Abdullahiyan ile Beşar Esad Türkiye'yi görüştü

Türkiye temaslarını tamamladıktan sonra Şam’a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye depremi ve Şam-Ankara normalleşme süreci ele alındı.

Görüşmede Esad, Türkiye ile normalleşme görüşmelerine İran’ın da katılımını memnuniyetle karşılayarak, belirli ve net bir gündem, konuşmalar ve çıktılar temelinde iyi bir hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı, İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, bu stratejik ilişkilerin bölgede istikrar ve güvenlik açısından önemli olduğunu değerlendirdi.

Esad, Suriye halkının çıkarlarının devletin atacağı her türlü siyasi adımın temeli olduğunu ve bu adımların sonuçlarının Suriye halkının çıkarlarına ulaşması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık Emir Abdullahiyan, İran’ın Suriye halkının yanında olma ve Suriye’yi ve onun toprak bütünlüğü ve birliğini destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, Tahran’ın Suriye’nin pozisyonları ve kararlarına güveninin tam olduğunu ve dörtlü toplantılarda bu pozisyonları destekleyeceğini belirtti.

Beşar Esad, İranlı bakan ve beraberindeki heyetin Lazkiye’deki etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretin, İran’ın Suriye halkına deprem felaketinin etkilerinin üstesinden gelmesine yardım etmek için yaptıklarının bir devamı olduğunu değerlendirerek, iki dost halk ve ülke arasındaki ilişkileri bir araya getiren ilişkilerin derinliğini gösterdiğini vurguladı.

Buna karşılık Emir Abdullahiyan, Tahran’ın Suriye halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, İran’ın deprem felaketinin ilk gününden bu yana Suriye’ye yönelik haksız yaptırımların kaldırılmasını uluslararası platformlar aracılığıyla talep etmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Suriye ile Arap ülkeleri arasında gerçekleşen yakınlaşma sürecinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, bunun her iki tarafın ve tüm bölgenin çıkarına olduğunu kaydetti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Siyonist Rejimin Suriye'ye yönelik devam eden saldırılarını sert bir şekilde kınadı.