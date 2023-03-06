Esad, Türkiye ile normalleşme için Rusya'ya gidecek

Rus basını Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ın mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya geleceğini yazdı.

Vedomosti gazetesi Esad'ın enerji ve finans konularında isteme amacıyla Moskova'ya geleceğini, daha sonra da Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu yazıyor. Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak.

Ocak ayında üç ülkenin dışişleri bakanlarının üçlü bir görüşme çerçevesinde bir araya gelmesi için hazırlıklara başlandığı duyurulmuştu. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğu iddiasında.

Kaynak: Turkrus.com