İran'dan Suriye-Türkiye normalleşme sürecine destek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ile görüştü. Görüşmeden sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan ortak basın toplantısında Suriye’de yaşanan depreme değinerek, “Suriye hükümetine ve halkına deprem için başsağlığı diliyor, bu ülke ile dayanışma ve desteğimizi vurguluyoruz.” dedi.

Emir Abdullahiyan, Suriye'nin bölgedeki önemli rolünün yeniden canlanmasını memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik art arda düzenlediği ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasını ihlal eden saldırılarını kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, yabancı güçlerin Suriye topraklarından geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Suriye-Türkiye normalleşme sürecine işaret ederek, “Moskova'da yapılacak dörtlü görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuştu.

Mikdad da yaptığı konuşmada, İran, deprem sonrası arama kurtarma operasyonlarına ilk yardım eden ülkeler arasında yer aldı ve ilk yardım uçakları İran'dan geldi.

Mikdad, iki ülke arasındaki koordinasyon en üst düzeyde devam ettiğini belirterek, “İki ülke olarak yabancı işgalcilerin varlığının bölgede istikrar sağlamayacağına inanıyoruz. Batı'nın Suriye'ye yönelik yasadışı yaptırımları Şam hükümetinin depremin sonuçlarıyla başa çıkma çabalarını engelliyor.” ifadesini kullandı.