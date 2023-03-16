Beşar Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi halinde görüşebileceğini söyledi.

RIA-Novosti'ye demeç veren Beşar Esad, "(Herhangi bir görüşme) Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen ve herhangi bir belirsizlik olmadan çekilmeye hazır olduğu noktaya ulaşmamızla bağlantılıdır" ifadesinde bulundu.

Esad'ın açıklamaları, 2011 Suriye iç savaşından sonra Erdoğan ve Esad arasında kopan bağları onarmaya çalışan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.