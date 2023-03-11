Emir Abdullhaiyan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı.

Emir Abdullahiyan Umman'ın İran ve Suudi Arabistan arasında anlaşmaya varma konusundaki çabalarını takir etti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de, İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konu nedeniyle Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'a tebrik etti.

Emir Abullahiyan ile katarlı mevkidaşı arasında yapılan görüşmede ise yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmeler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Katar'da yeni başbakan olarak atanmasını tebrik etti.

Katar Dışişleri Bakanı da İran ile Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir gelişmenin oluşmasını kutladı.

Emir Abdullahiyan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik görüşmelerinin başlatıcısı olarak Irak hükümetinin çabalarını takdir etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmadan dolayı İran'a tebrik ederek, Irak hükümetinin yakında bu konuda bildiri yayınlayacağını duyurdu.

