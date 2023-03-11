YSK, Erdoğan'ın adaylığı konusunda endişeli

Gazeteci Fehmi Koru, kaleme aldığı bugünkü köşe yazısının bir bölümünde, Recep Tayip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması hasebi ile Yüksek Seçim Kurulu'nun izleyeceği yolu kaleme aldı.

Fehmi koru söz konusu yazısında şu ifadeleri kullandı:

İki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış birinin üçüncü kez aday olamayacağını bildiriyor anayasa (m. 101).

Halkoylamasına sunulmadan önce anayasada yapılan değişikliklerde sistem baştan ayağa yenilenirken, 101. madde yerli yerinde bırakılmış.

O sırada “Bu kısıtlama yeni sisteme göre seçilen cumhurbaşkanına uygulanmaz” anlamına gelen bir cümle maddeye eklenseydi, Erdoğan’ın adaylığına itiraza mahal kalmayacaktı.

Oysa bugünkü haliyle anayasanın o maddesini farklı yoruma tabi tutmak imkanı bulunmuyor.

YSK üyeleri konu bu kadar seçik-seçik olmasına rağmen Erdoğan’ın adaylığının önünü açacak bir karar veremez mi?

Verebilir. Verdikleri takdirde, kararlarını temyiz mercii bulunmadığından, o karar ışığında gidilecek seçime Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adayı olarak katılabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve TBMM’deki iktidar yapısının korunması halinde YSK’nın vereceği karar herhalde sorgulanmayacaktır da…

Nitekim 2017 halkoylaması ve son yerel seçim sırasında verdikleri kararlar sorgulanmadı.

Peki ya seçimler farklı bir sonuç verirse? Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefetin adayı kazanır, TBMM’de çoğunluğu iktidar kaybederse?

O zaman ne olabilir?

Herhalde YSK üyelerinin her biri bu soruyu kendilerine soruyorlardır.