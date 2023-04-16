Hamas üst düzey heyeti Riyad'a gidecek

İsmail Haniye'nin başında bulunan Hamas'tan üst düzey bir heyet, hac ibadetini yerine getirmek ve Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere bugün Riyad'a gidecek.

Hamas'ın uluslararası ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Musa Ebumerzuk ve yurt dışı sorumlusu Halid Meşal heyete Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik edecek.

Bu ziyaret kapsamında, Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ve Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların sorununu sona erdirmek de dahil olmak üzere önemli ikili meseleler ele alıncak.

Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Riyad, El Fetih ile Hamas arasındaki Mekke anlaşmasının başarısızlığından bu hareketi sorumlu tutumasının ardından 2007'den beri gerginliğe tanık olmaktadır.

