Suriye Dışişleri Bakanı Tunus'ta

Son dönemde Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Suriye'nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, iş ziyareti için Tunus'a gitti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, bugün ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Tunus Dışişleri Bakanlığı, Mikdad'ın ülkeye yapacağı ziyareti yorumlarken, bunun Şam ve Tunus'un tam teşekküllü ilişkileri yeniden kurma arzusunun ifadesi olduğunu belirtmişti.

Geçen hafta basında yer alan haberlere göre ziyaret, Tunus'un Suriye Büyükelçisi Muhammed el-Mahzibi'nin atanmasının ardından gerçekleşecekti. Mahzibi'nin güven mektubu Şam'a gönderildi.

Bu ayın başlarında Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye ve Tunus makamlarının ortak açıklamasına atıfta bulunarak Şam'ın Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya ve büyükelçi atamaya karar verdiğini bildirmişti.

Kaynak: Sputnik