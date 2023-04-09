Hamas, Siyonist İsrail'in Suriye'ye hava saldırısını kınadı

Arap medyasına göre, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, işgalci İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırısını kınadı.

Kasım, "Bu saldırılar, rejimin bölgedeki saldırganlığının zirveye ulaştığını ve Müslümanlara karşı terör eylemlerinin arttığını gösteriyor." dedi.

Hazım Kasım, "Filistin, Lübnan ve tüm bölgeye yönelik cinayetlerini sürdüren Siyonist düşmanın saldırganlığına karşı Suriye ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü, "Suriye'ye yönelik saldırı, Siyonist düşmanın artan cinayetleriyle başa çıkmak ve Filistin'in İslam ve Hıristiyan kutsallıklarına yönelik devam eden saldırganlığını önlemek için tüm cephelerin birleşmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Siyonist Rejim güçlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi.