Heniyye ile Nasrullah Beyrut'ta bir araya geldi

Al Manar TV'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü.

Görüşmede taraflar, işgal altındaki Filistin'ın son durumu, Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile Batı Şeria ve Gazze'de artan direniş eylemleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bölgedeki son siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, direniş güçlerinin hazrılık durumu ve Hizbullah ile Hamas arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

5 Nisan Çarçamba günü Beyrut'ta gelen İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürüyor.