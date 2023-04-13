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13 Nis 2023 14:34

Hamas'tan Filistin direnişi açıklaması

Hamas'tan Filistin direnişi açıklaması

Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimleri Filistinlilerin direnişi ile engellendi.

Filistinlilerin direnişi fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimlilerini önledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistin direnişinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazanın son on gününde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını engellediğini söyledi.

Salih el-Aruri, İsrail hükûmetinin, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın son günlerinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını engellemesinin "bir vicdan uyanışı" değil, Filistin direnişi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1908637

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