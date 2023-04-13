Hamas'tan Filistin direnişi açıklaması

Filistinlilerin direnişi fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimlilerini önledi.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistin direnişinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazanın son on gününde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını engellediğini söyledi.
Salih el-Aruri, İsrail hükûmetinin, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın son günlerinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını engellemesinin "bir vicdan uyanışı" değil, Filistin direnişi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
Kaynak: Milli Gazete
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