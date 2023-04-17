Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Reisi'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni atanan Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubunu sundu.

Görüşmede, Türk Büyükelçi Kırlangıç tarafından sunulan güven mektubunu kabul eden Reisi, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun soluklu ve köklü olduğunu söyledi.

Reisi, Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe derinleştiği ve geliştiğine de şaret etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, İslam ülkelerinin daha koordineli şekilde hareket ederek Siyonist Rejim'in Filistinlilere yönelik cinayetlerine karşı durması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç de bu görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin kardeşçe ve dostane olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin seviyesini ve karşılıklı etkileşimleri artırmak için çalışacağını söyledi.

Büyükelçi Kırlangıç, 19 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a yaptığı ziyarette güven mektubunun bir örneğini sunmuştu.